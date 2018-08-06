НБУ понизил курс золота до 327,19 тыс. гривен за 10 унций

Золото подешевело на 0,52%

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,52% до 327,19 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото - 327 198,55 грн за 10 тройских унций (-1697,94 грн или -0,52%);

Серебро - 4 185,82 грн за 10 тройских унций (+5,73 грн);

Платина - 222972,93 грн за 10 тройских унций (+125,03 грн)

Палладий - 249523,78 грн за 10 тройских унций (-876,23 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.