НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 1,71%

Національний банк України (НБУ) на 26 червня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,94% до 374,4 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 26 червня встановлено наступні курси банківських металів:

Золото - 374413,77 грн за 10 тройських унцій (+6309,54 грн або на 1,71%);

Срібло - 4025,56 грн за 10 тройських унцій (+20,93 грн);

Платина - 212671,11 грн за 10 тройських унцій (+2355,77 грн);

Паладій - 397579,73 грн за 10 тройських унцій (+4711,71 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.