НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 1,45%

Національний банк України (НБУ) на 12 червня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,73% до 352,9 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 12 червня встановлено наступні курси банківських металів:

Золото - 352900,9 грн за 10 тройських унцій (+5057,84 грн або на +1,45%);

Срібло - 3879,76 грн за 10 тройських унцій (+1,98 грн);

Платина - 213591,31 грн за 10 тройських унцій (+2410,74 грн);

Паладій - 369098,46 грн за 10 тройських унцій (+12221,71 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.