НБУ знизив курс золота

Золото подешевшало на 0,59%

Національний банк України (НБУ) на 19 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,59% до 342,5 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 19 квітня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 342582,67 грн за 10 тройських унцій (+2022,53 грн або на 0,59%);

Срібло - 4025,65 грн за 10 тройських унцій (+37,19 грн);

Платина - 237781,62 грн за 10 тройських унцій (+795,95 грн);

Паладій - 367675,87 грн за 10 тройських унцій (3657,35 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.