НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 1,09%

Національний банк України (НБУ) на 15 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 1,09% до 346,2 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 15 квітня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 346251,85 грн за 10 тройських унцій (-3804,26 грн або на -1,09%);

Срібло - 4049,82 грн за 10 тройських унцій (-40,63 грн);

Платина - 239890,57 грн за 10 тройських унцій (+822,63 грн);

Паладій - 368384,29 грн за 10 тройських унцій (-3499,18 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.