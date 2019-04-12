НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,24%

Національний банк України (НБУ) на 12 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,24% до 350 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 12 квітня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 350056,11 грн за 10 тройських унцій (+823,42 грн або на +0,24%);

Срібло - 4090,45 грн за 10 тройських унцій (+7,41 грн);

Платина - 239067,94 грн за 10 тройських унцій (-2889,72 грн);

Паладій - 371883,47 грн за 10 тройських унцій (-1759,11 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.