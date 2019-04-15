НБУ понизил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подешевело на 1,09%

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 1,09% до 346,2 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 15 апреля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 346251,85 грн за 10 тройских унций (-3804,26 грн или на -1,09%);

Серебро - 4049,82 грн за 10 тройских унций (-40,63 грн);

Платина - 239890,57 грн за 10 тройских унций (+822,63 грн);

Палладий - 368384,29 грн за 10 тройских унций (-3499,18 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.