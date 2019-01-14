НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,38%

Національний банк України (НБУ) на 14 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,38% до 363,9 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 14 січня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 363972,87 грн за 10 тройських унцій (-1390,52 грн або на 0,38%);

Срібло - 4421,56 грн за 10 тройських унцій (+5,76 грн);

Платина - 231143,04 грн за 10 тройських унцій (-954,88 грн);

Паладій - 373883,02 грн за 10 тройських унцій (-4088,86 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.