НБУ знизив курс євро

Єдина європейська валюта подешевшала на 6 копійок

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 6 копеек до 30,59 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 25 февраля установлен на таком уровне: 3059,7106 гривны за 100 евро (-6,168 грн).

При этом курс евро на 22 февраля составляет 3065,8786 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 22 февраля 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 7 копеек до 30,83 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,00 - 30,70 (30,00 - 30,75 - 20 февраля), продажи 30,65 - 31,00 (30,75 - 31,20 - 20 февраля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,45 (30,50 - 20 февраля), продажи - 30,83 (30,90 - 20 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 5 копеек до 30,62 грн/евро. Курс покупки составляет 30,60 грн/евро.