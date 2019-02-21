НБУ знизив курс євро

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Єдина європейська валюта подешевшала на 7 копійок

Національний банк України (НБУ) на 22 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 7 копійок до 30,65 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 22 лютого встановлено на такому рівні: 3065,8786 гривні за 100 євро (-6,3928 грн).

При цьому курс євро на 21 лютого становить 3072,2714 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 7 копійок до 30,83 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,00 - 30,70 (30,00 - 30,75 - 20 лютого), продажу 30,65 - 31,00 (30,75 - 31,20 - 20 лютого) грн за євро. Середній курс покупки євро складає 30,45 (30,50 - 20 лютого), продажу - 30,83 (30,90 - 20 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро залишився на рівні 30,67 грн/євро. Курс покупки становить 30,65 грн/євро.