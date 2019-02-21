НБУ знизив курс євро

Єдина європейська валюта подешевшала на 7 копійок

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 7 копеек до 30,65 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 22 февраля установлен на таком уровне: 3065,8786 гривны за 100 евро (-6,3928 грн).

При этом курс евро на 21 февраля составляет 3072,2714 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 21 февраля 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 7 копеек до 30,83 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,00 - 30,70 (30,00 - 30,75 - 20 февраля), продажи 30,65 - 31,00 (30,75 - 31,20 - 20 февраля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,45 (30,50 - 20 февраля), продажи - 30,83 (30,90 - 20 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро остался на уровне 30,67 грн/евро. Курс покупки составляет 30,65 грн/евро.