НБУ підвищив курс євро

Фото: колаж (Pixabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 21 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 3 копійки до 30,72 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 21 лютого встановлено на такому рівні: 3072,2714 гривні за 100 євро (+3,3244 грн).

При цьому курс євро на 20 лютого становить 3068,947 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 20 лютого 2019 року, готівковий курс знизився на 1 копійку до 30,90 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,00 - 30,75 (30,00 - 30,80 - 19 лютого), продажу 30,75 - 31,20 (30,72 - 31,15 - 19 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,50 (30,48 - 19 лютого), продажу - 30,90 (30,91 - 19 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 8 копійок до 30,67 грн/євро. Курс покупки становить 30,65 грн/євро.