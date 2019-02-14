НБУ знизив курс євро

Єдина європейська валюта подешевшала на 2 копійки

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 2 копейки до 30,60 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 15 февраля установлен на таком уровне:

3060,3844 гривны за 100 евро (-2,4556 грн).

При этом курс евро на 14 февраля составляет 3062,84 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 14 февраля 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 5 копеек до 30,87 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,10 - 30,75 (30,05 - 30,75 - 13 февраля), продажи 30,72 - 31,40 (30,80 - 31,45 - 13 февраля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,42 (30,46 - 13 февраля), продажи - 30,87 (30,92 - 13 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 30,80 грн/евро. Курс покупки составляет 30,77 грн/евро.