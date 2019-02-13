НБУ підвищив курс євро

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Єдина європейська валюта подорожчала на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 14 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 12 копійок до 30,62 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 14 лютого встановлено на такому рівні:

3062,84 гривні за 100 євро (+12,0735 грн).

При цьому курс євро на 12 лютого становить 3050,7665 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 13 лютого 2019 року, готівковий курс у продажу зріс на 10 копійок до 30,92 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,05 - 30,75 (30,00 - 30,70 - 12 лютого), продажу 30,80 - 31,45 (30,55 - 31,60 - 12 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,46 (30,31 - 12 лютого), продажу - 30,92 (30,82 - 12 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 30,65 грн/євро. Курс покупки становить 30,61 грн/євро.