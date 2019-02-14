Долар виріс на готівковому ринку євро знизився

Долар подорожчав на 4 копійки, євро знизився на 5 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 лютого 2019 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 27,24 гривень за долар, в покупці зріс на 4 копійки до 27,03 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок до 30,87 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,65 - 27,12 (26,65 - 27,08 - 13 лютого), продажу 27,14 - 27,55 (27,10 - 27,50- 13 лютого) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,03 (26,99 - 13 лютого), продажу - 27,24 (27,20 - 13 лютого) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,10 - 30,75 (30,05 - 30,75 - 13 лютого), продажу 30,72 - 31,40 (30,80 - 31,45 - 13 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,42 (30,46 - 13 лютого), продажу - 30,87 (30,92 - 13 лютого) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,55 - 4,03 (2,55 - 4,04 - 13 лютого), продажу - 4,05 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 13 лютого) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,73 (3,73 - 13 лютого), продажу 4,16 (4,16 - 13 лютого) грн за 10 рублів.