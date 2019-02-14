Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Фото: колаж (Pixabay)

Долар подорожчав на 14 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 14 лютого 2019 року виріс на 14 копійок до 27,27 грн/долар, курс купівлі до 27,23 грн/долар. Курс євро в продажу зріс на 15 копійок до 30,80 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,2300 - 27,2700 грн/долар, євро 30,7726 - 30,8069 грн/євро, російський рубль 0,4067 - 0,4075 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,2300 27,2700

EUR/UAH 30,7726 30,8069

RUB/UAH 0,4067 0,4075

Нагадаємо, 13 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,1000 - 27,1350 грн/долар, євро 30,6175 - 30,6544 грн/євро, російський рубль 0,4124 - 0,4131 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 14 лютого склало 27,13 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,1360 гривень за долар, що на 4 копійки вище, ніж встановлений 12 лютого (27,0904 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 15 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,15 грн/долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 лютого встановлено на такому рівні: 2715,9961 гривень за 100 доларів (+6,717 гривень).