НБУ знизив курс євро

Єдина європейська валюта подешевшала на 6 копійок

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 6 копеек до 30,52 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 11 февраля установлен на таком уровне:

3052,0732 гривны за 100 евро (-6,4651 грн).

При этом курс евро на 8 февраля составляет 3058,5383 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 8 февраля 2019 года, наличный курс снизился на 25 копеек до 30,85 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,10 - 30,70 (30,00 - 30,85 - 7 февраля), продажи 30,60 - 31,60 (30,70 - 31,70 - 7 февраля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,35 (30,49 - 7 февраля), продажи - 30,85 (31,10 - 7 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 30,79 грн/евро. Курс покупки составляет 30,74 грн/евро.