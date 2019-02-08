Курсу долара на міжбанку піднявся вище рівня 27 грн/долар

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Долар подорожчав на 19 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 8 лютого 2019 року зріс на 19 копійок до 27,17 грн/долар, курс купівлі до 27,12 грн/долар. Курс євро в продажу зріс на 19 копійок до 30,79 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,1200 - 27,1700 грн/долар, євро 30,7405 - 30,7944 грн/євро, російський рубль 0,4119 - 0,4131 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,1200 27,1700

EUR/UAH 30,7405 30,7944

RUB/UAH 0,4119 0,4131

Нагадаємо, 7 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,9500 - 26,9800 грн/долар, євро 30,5747 - 30,6061 грн/євро, російський рубль 0,4086 - 0,4093 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 8 лютого склало 26,87 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,8776 гривень за долар, що на 8 копійок нижче, ніж встановлений 7 лютого (26,9591 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 11 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,89 грн/долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 лютого встановлено на такому рівні: 2689,9993 гривень за 100 доларів (-0,4738 гривень).