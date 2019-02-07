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НБУ знизив курс євро

Новини » Фінанси    07.02.2019 - 17:45
НБУ знизив курс євро
Фото: колаж (Pixabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 14 копійок

Національний банк України (НБУ) на 8 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 14 копійок до 30,58 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 8 лютого встановлено на такому рівні:

3058,5383 гривні за 100 євро (-13,7499 грн).

При цьому курс євро на 6 лютого становить 3072,2882 гривні за 100 євро.

НБУ знизив курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 6 лютого 2019 року, готівковий курс знизився на 2 копійки до 31,10 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,00 - 30,85 (30,00 - 30,95 - 6 лютого), продажу 30,70 - 31,70 (30,80 - 31,80 - 6 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,49 (30,54 - 6 лютого), продажу - 31,10 (31,12 - 6 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 14 копійок до 30,60 грн/євро. Курс покупки становить 30,57 грн/євро.

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