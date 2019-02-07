НБУ знизив курс євро

Єдина європейська валюта подешевшала на 14 копійок

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 14 копеек до 30,58 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 8 февраля установлен на таком уровне:

3058,5383 гривны за 100 евро (-13,7499 грн).

При этом курс евро на 6 февраля составляет 3072,2882 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 6 февраля 2019 года, наличный курс снизился на 2 копейки до 31,10 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,00 - 30,85 (30,00 - 30,95 - 6 февраля), продажи 30,70 - 31,70 (30,80 - 31,80 - 6 февраля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,49 (30,54 - 6 февраля), продажи - 31,10 (31,12 - 6 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 30,60 грн/евро. Курс покупки составляет 30,57 грн/евро.