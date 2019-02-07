Долар і євро стабілізувалися на готівковому ринку після різкого зниження

Долар подорожчав на 2 копійки, євро знизився на 2 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 лютого 2019 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 27,19 гривень за долар, в покупці виріс на 1 копійку до 26,86 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 31,10 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,50 - 27,00 (26,50 - 27,00 - 6 лютого), продажу 27,00 - 27,50 (27,00 - 27,60 - 6 лютого) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,86 (26,85 - 6 лютого), продажу - 27,19 (27,17 - 6 лютого) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 30,85 (30,00 - 30,95 - 6 лютого), продажу 30,70 - 31,70 (30,80 - 31,80 - 6 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,49 (30,54 - 6 лютого), продажу - 31,10 (31,12 - 6 лютого) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,06 (2,60 - 4,05 - 6 лютого), продажу - 4,05 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 6 лютого) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,74 (3,75 - 6 лютого), продажу 4,16 (4,18 - 6 лютого) грн за 10 рублів.