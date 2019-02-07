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Курсу долара знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    07.02.2019 - 17:18
Курсу долара знизився на міжбанку
Фото: колаж (Pixabay)

Долар подешевшав на 3 копійки

Курс долара на міжбанку в продажу 7 лютого 2019 року знизився на 3 копійки до 26,98 грн/долар, курс купівлі до 26,95 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 14 копійок до 30,60 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,9500 - 26,9800 грн/долар, євро 30,5747 - 30,6061 грн/євро, російський рубль 0,4086 - 0,4093 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,9500     26,9800

EUR/UAH     30,5747     30,6061

RUB/UAH     0,4086       0,4093

Курсу долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, 6 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,9800 - 27,0150 грн/долар, євро 30,7167 - 30,7484 грн/євро, російський рубль 0,4097 - 0,4107 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 7 лютого склало 26,95 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,9591 гривень за долар, що на 1 копійку нижче, ніж встановлений 6 лютого (26,9622 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 8 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,95 грн/долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 лютого встановлено на такому рівні: 2695,9350 гривень за 100 доларів (-0,4738 гривень).

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