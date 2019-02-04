НБУ знизив курс євро

Єдина європейська валюта подешевшала на 24 копійки

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 24 копейки до 31,38 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 5 февраля установлен на таком уровне:

3138,6415 гривны за 100 евро (-23,994 грн).

При этом курс евро на 1 февраля составляет 3162,6355 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 4 февраля 2019 года, наличный курс снизился на 17 копеек до 31,62 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 31,00 - 31,50 (31,00 - 31,50 - 1 февраля), продажи 31,45 - 31,90 (31,50 - 32,20 - 1 февраля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,19 (31,30 - 1 февраля), продажи - 31,62 (31,79 - 1 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 29 копеек до 31,28 грн/евро. Курс покупки составляет 31,26 грн/евро.