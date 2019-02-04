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Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Новини » Фінанси    04.02.2019 - 17:10
Міжбанк закрився зниженням курсу долара
Фото: колаж (Pixabay)

Долар подешевшав на 13 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 4 лютого 2019 року знизився на 13 копійок до 27,38 грн/долар, курс купівлі до 27,36 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 29 копійок до 31,28 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в 27,3650 - 27,3850 грн/долар, євро 31,2672 - 31,2873 грн/євро, російський рубль 0,4164 - 0,4170 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,3650     27,3850

EUR/UAH     31,2672     31,2873

RUB/UAH     0,4186       0,4193

Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 1 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,4850 - 27,5150 грн/долар, євро 31,5390 - 31,5707 грн/євро, російський рубль 0,4186 - 0,4193 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 4 лютого склало 27,43 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,4302 гривень за долар, що на 14 копійок нижче, ніж встановлений 1 лютого (27,5795 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 5 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,42 грн/долар, що на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 лютого встановлено на такому рівні: 2742,3692 гривень за 100 доларів (-14,7012 гривень).

НБУ знизив офіційний курс долара Курс долара знижується на міжбанку
Теми: Курс долара
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