НБУ знизив курс євро

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Єдина європейська валюта подешевшала на 24 копійки

Національний банк України (НБУ) на 4 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 24 копійки до 31,62 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 4 лютого встановлено на такому рівні:

3162,6355 гривні за 100 євро (-24,246 грн).

При цьому курс євро на 1 лютого становить 3186,8815 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 1 лютого 2019 року, готівковий курс знизився на 14 копійок до 31,79 гривень за євро. Курс покупки євро складає 31,00 - 31,50 (31,05 - 31,60 - 31 січня), продажу 31,50 - 32,20 (31,65 - 32,25 - 31 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,30 (31,47 - 31 січня), продажу - 31,79 (31,93 - 31 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 16 копійок до 31,57 грн/євро. Курс покупки становить 31,53 грн/євро.