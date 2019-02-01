Долар і євро знизилися на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 10 копійок, євро на 14 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 лютого 2019 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 27,69 гривень за долар, купівлі знизився на 10 копійок до 27,45 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 14 копійок до 31,79 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,20 - 27,55 (27,35 - 27,60 - 31 січня), продажу 27,50 - 28,00 (27,65 - 28,00 - 31 січня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,45 (27,55 - 31 січня), продажу - 27,69 (27,77 - 31 січня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 31,00 - 31,50 (31,05 - 31,60 - 31 січня), продажу 31,50 - 32,20 (31,65 - 32,25 - 31 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,30 (31,47 - 31 січня), продажу - 31,79 (31,93 - 31 січня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,15 (2,60 - 4,13 - 31 січня), продажу - 4,10 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 31 січня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,84 (3,81 - 31 січня), продажу 4,24 (4,24 - 31 січня) грн за 10 рублів.