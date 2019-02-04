НБУ знизив курс євро

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Єдина європейська валюта подешевшала на 24 копійки

Національний банк України (НБУ) на 5 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 24 копійки до 31,38 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 5 лютого встановлено на такому рівні:

3138,6415 гривні за 100 євро (-23,994 грн).

При цьому курс євро на 1 лютого становить 3162,6355 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 4 лютого 2019 року, готівковий курс знизився на 17 копійок до 31,62 гривень за євро. Курс покупки євро складає 31,00 - 31,50 (31,00 - 31,50 - 1 лютого), продажу 31,45 - 31,90 (31,50 - 32,20 - 1 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,19 (31,30 - 1 лютого), продажу - 31,62 (31,79 - 1 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 29 копійок до 31,28 грн/євро. Курс покупки становить 31,26 грн/євро.