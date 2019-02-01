НБУ знизив курс євро

Єдина європейська валюта подешевшала на 24 копійки

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 24 копейки до 31,62 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 4 февраля установлен на таком уровне:

3162,6355 гривны за 100 евро (-24,246 грн).

При этом курс евро на 1 февраля составляет 3186,8815 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 1 февраля 2019 года, наличный курс снизился на 14 копеек до 31,79 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 31,00 - 31,50 (31,05 - 31,60 - 31 января), продажи 31,50 - 32,20 (31,65 - 32,25 - 31 января) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,30 (31,47 - 31 января), продажи - 31,79 (31,93 - 31 января) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 31,57 грн/евро. Курс покупки составляет 31,53 грн/евро.