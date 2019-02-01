Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 14 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 1 лютого 2019 року знизився на 14 копійок до 27,51 грн/долар, курс купівлі до 27,48 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 16 копійок до 31,57 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в 27,4850 - 27,5150 грн/долар, євро 31,5390 - 31,5707 грн/євро, російський рубль 0,4186 - 0,4193 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,4850 27,5150

EUR/UAH 31,5390 31,5707

RUB/UAH 0,4186 0,4193

Нагадаємо, 31 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,6000 - 27,6500 грн/долар, євро 31,6820 - 31,7366 грн/євро, російський рубль 0,4218 - 0,4228 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 1 лютого склало 27,57 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,5795 гривень за долар, що на 17 копійок нижче, ніж встановлений 31 січня (27,7415 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 4 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,57 грн/долар, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 лютого встановлено на такому рівні: 2757,0704 гривень за 100 доларів (-17,0256 гривень).