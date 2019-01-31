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НБУ підвищив курс євро

Новини » Фінанси    31.01.2019 - 17:40
НБУ підвищив курс євро
Фото: колаж (Pixabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 14 копійок

Національний банк України (НБУ) на 1 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 14 копійок до 31,86 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 1 лютого встановлено на такому рівні:

3186,8815 гривні за 100 євро (+14,7025 грн).

При цьому курс євро на 30 січня становить 3172,179 гривні за 100 євро.

НБУ підвищив курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 31 січня 2019 року, готівковий курс виріс на 8 копійок до 31,93 гривень за євро. Курс покупки євро складає 31,05 - 31,60 (31,05 - 31,60 - 30 січня), продажу 31,65 - 32,25 (31,60 - 32,20 - 30 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,47 (31,39 - 30 січня), продажу - 31,93 (31,85 - 30 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 2 копійки до 31,73 грн/євро. Курс покупки становить 31,68 грн/євро.

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