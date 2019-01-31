НБУ підвищив курс євро

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Єдина європейська валюта подорожчала на 14 копійок

Національний банк України (НБУ) на 1 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 14 копійок до 31,86 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 1 лютого встановлено на такому рівні:

3186,8815 гривні за 100 євро (+14,7025 грн).

При цьому курс євро на 30 січня становить 3172,179 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 31 січня 2019 року, готівковий курс виріс на 8 копійок до 31,93 гривень за євро. Курс покупки євро складає 31,05 - 31,60 (31,05 - 31,60 - 30 січня), продажу 31,65 - 32,25 (31,60 - 32,20 - 30 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,47 (31,39 - 30 січня), продажу - 31,93 (31,85 - 30 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 2 копійки до 31,73 грн/євро. Курс покупки становить 31,68 грн/євро.