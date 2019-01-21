НБУ знизив курс євро

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Єдина європейська валюта подешевшала на 15 копійок

Національний банк України (НБУ) на 22 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 15 копійок до 31,75 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 22 січня встановлено на такому рівні:

3175,5196 гривні за 100 євро (-14,8549 грн).

При цьому курс євро на 21 січня становить 3190,3745 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 21 січня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 7 копійок до 32,02 гривень за євро. Курс покупки євро складає 31,10 - 31,82 (31,10 - 31,85 - 18 січня), продажу 31,80 - 32,50 (31,85 - 32,50 - 18 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,52 (31,58 - 18 січня), продажу - 32,02 (32,07 - 18 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 3 копійки до 31,78 грн/євро. Курс покупки становить 31,76 грн/євро.