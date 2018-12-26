Долар і євро знизилися на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Наприкінці року гривня істотно зміцнилася

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 грудня 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 27,65 гривень за долар, купівлі знизився на 6 копійок до 27,34 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 31,61 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,00 - 27,70 (27,00 - 27,65 - 22 грудня), продажу 27,43 - 27,95 (27,47 - 27,90 - 22 грудня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,34 (27,40 - 22 грудня), продажу - 27,65 (27,70 - 22 грудня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,35 - 31,45 (30,68 - 31,48 - 22 грудня), продажу 31,35 - 31,90 (31,40 - 32,00 - 22 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,05 (31,10 - 22 грудня), продажу - 31,61 (31,66 - 22 грудня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,00 (2,60 - 4,00 - 22 грудня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 22 грудня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,64 (3,62 - 22 грудня), продажу 4,14 (4,14 - 22 грудня) грн за 10 рублів.