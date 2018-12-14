Готівковий курс долара знизився

Курс долара пішов вниз

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 грудня 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 27,98 гривень за долар, купівлі знизився на 6 копійок до 27,76 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 15 копійок до 32,00 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,30 - 27,95 (27,60 - 28,02 - 13 грудня), продажу 27,87 - 28,50 (27,93 - 28,50 - 13 грудня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,76 (27,82 - 13 грудня), продажу - 27,98 (28,05 - 13 грудня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 31,08 - 31,72 (31,00 - 31,97 - 13 грудня), продажу 31,65 - 32,50 (31,80 - 32,50 - 13 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,38 (31,50 - 13 грудня), продажу - 31,85 (32,00 - 13 грудня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,16 (2,60 - 4,17 - 13 грудня), продажу - 4,15 - 5,00 (4,15 - 5,00 - 13 грудня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,78 (3,81 - 13 грудня), продажу 4,24 (4,27 - 13 грудня) грн за 10 рублів.