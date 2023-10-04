RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ улучшит прогнозы по росту экономики и инфляции в Украине в 2023 году

Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины улучшит свои прогнозы роста валового внутреннего продукта и инфляции в 2023 году благодаря ситуации в аграрном секторе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя главы НБУ Сергея Николаевчука изданию Forbes Ukraine.

"По инфляции мы точно будем пересматривать прогноз на этот год в сторону снижения. Инфляция в последние месяцы снижается стремительнее, чем мы это закладывали в наш июльский макроэкономический прогноз",- сказал он, отметив, что на следующий год еще рассматриваются предположения и сценарии.

Относительно ВВП ситуация тоже лучше, чем ожидал НБУ в июле. "Видим очень хорошую ситуацию в сельском хозяйстве. Это один из факторов, почему и инфляция ниже в этом году из-за высокого урожая зерновых, масличных, овощей и фруктов, которые существенно тянут цены вниз на продовольственные товары", - сказал Николайчук.

Он предположил, что НБУ пересмотрит прогноз по ВВП в сторону повышения.

Заместитель главы НБУ не назвал точных цифр, сообщив, что они будут объявлены после заседания правления центробанка по учетной ставке 26 октября.

Прогнозы НБУ

НБУ в июле значительно улучшил прогноз по инфляции. НБУ ожидает, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 10,6%.

Между тем, потребительские цены в Украине снижаются второй месяц подряд. В августе 2023 года по сравнению с июлем цены упали на 1,4%. Годовая инфляция (к августу прошлого года) замедлилась до 8,6%. Это минимальное значение с апреля 2021 года.

В июле Национальный банк Украины улучшил прогноз роста ВВП в 2023 году с 2,0% до 2,9%. В дальнейшем экономический рост ускорится, учитывая предположение прогноза НБУ о снижении рисков безопасности в середине 2024 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВВПИнфляция в Украине