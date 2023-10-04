НБУ улучшит прогнозы по росту экономики и инфляции в Украине в 2023 году

"По инфляции мы точно будем пересматривать прогноз на этот год в сторону снижения. Инфляция в последние месяцы снижается стремительнее, чем мы это закладывали в наш июльский макроэкономический прогноз",- сказал он, отметив, что на следующий год еще рассматриваются предположения и сценарии.

Относительно ВВП ситуация тоже лучше, чем ожидал НБУ в июле. "Видим очень хорошую ситуацию в сельском хозяйстве. Это один из факторов, почему и инфляция ниже в этом году из-за высокого урожая зерновых, масличных, овощей и фруктов, которые существенно тянут цены вниз на продовольственные товары", - сказал Николайчук.

Он предположил, что НБУ пересмотрит прогноз по ВВП в сторону повышения.

Заместитель главы НБУ не назвал точных цифр, сообщив, что они будут объявлены после заседания правления центробанка по учетной ставке 26 октября.

Прогнозы НБУ

НБУ в июле значительно улучшил прогноз по инфляции. НБУ ожидает, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 10,6%.

Между тем, потребительские цены в Украине снижаются второй месяц подряд. В августе 2023 года по сравнению с июлем цены упали на 1,4%. Годовая инфляция (к августу прошлого года) замедлилась до 8,6%. Это минимальное значение с апреля 2021 года.

В июле Национальный банк Украины улучшил прогноз роста ВВП в 2023 году с 2,0% до 2,9%. В дальнейшем экономический рост ускорится, учитывая предположение прогноза НБУ о снижении рисков безопасности в середине 2024 года.