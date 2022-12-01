Украинский "Альфа-банк" официально сменил название

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Как отметили в пресс-службе, "Сенс Банк" продолжает выполнять все свои обязательства перед клиентами и контрагентами в качестве правопреемника "Альфа-Банка Украина".

"В связи с переименованием банка не нужно обращаться в отделения, перевыпускать карточки или переоформлять какие-либо документы", - говорится в пресс-службе.

В связи с изменением названия работа сервисов банка (Sense SuperApp, iFOBS и т.п.) была временно приостановлена на несколько часов ночью с 30 ноября на 1 декабря.

"Сенс Банк" – один из системно важных банков Украины со 130 отделениями. Финучреждение обслуживает более 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 82 тыс. ФОПов. В банке работают 4,5 тыс. сотрудников.

По данным "Альфа-банка", его крупнейшими акционерами опосредованно были подсанкционный российский бизнесмен Андрей Косогов (40,9614%, к нему после начала войны перешли попавшие под санкции пакеты Германа Хана и Алексея Кузьмичева), Михаил Фридман (32,86%) и Петр Авен (12,4018%), UniCredit SpA (Италия, 9,9%) и "Марк Фоундейшн по исследованию раковых заболеваний" (3,8736%).