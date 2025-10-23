НБУ ухудшил прогноз роста экономики Украины

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2025 году на 1,9%. Прогноз ухудшен по сравнению с июлем этого года (2,1%%).
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube.
По прогнозу НБУ, в 2026 году экономика вырастет на 2,0% (предыдущий прогноз - 2,3%), в 2027 году ВВП увеличится на 2,8% (предыдущий прогноз - 2,8%).
По словам Пышного, в третьем квартале 2025 года экономика Украины продолжила расти благодаря активизации жатвы ранних культур, устойчивому потребительскому спросу и улучшению ситуации в энергосекторе, которая сохранялась до конца сентября.
"Ожидаемое увеличение бюджетных стимулов в конце года поддержит дальнейшее восстановление", - отметил глава НБУ.
Впрочем, он отметил, что восстановление ограничивается дефицитом энергии и рабочей силы. "Энергодефицит, обусловленный последними разрушениями инфраструктуры и газодобывающих мощностей, вместе с сохранением дефицита рабочей силы существенно ограничивать деловую активность", - сказал Пышный. Учитывая это, Нацбанк снизил прогноз роста экономики в 2025 году до 1,9%.
Пышный отметил, что в 2026-2027 годах ожидается постепенное ускорение роста экономики. По его словам, этому будет способствовать наращивание урожаев, увеличение инвестиций в проекты восстановления и оборонный комплекс, а также дальнейшая евроинтеграция Украины.
"Постепенное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования, стабилизация энергосектора и разворот негативной миграционной динамики будут способствовать восстановлению. Мы прогнозируем рост реального ВВП Украины на 2% в 2026 году и на 2,8% в 2027 году", - сообщил Пышный.
Прогноз правительства на 2025 год предусматривает рост ВВП на 2,7%.
Кабинет министров прогнозирует замедление роста экономики Украины в 2026 году до 2,4%.
МВФ пока официально не менял свой сценарий продолжительности войны в Украине: базовый сценарий за июнь предусматривает конец войны в конце 2025 года, отрицательный - в середине 2026 года. Этот сценарий отражен в последнем прогнозе по росту экономики Украины за октябрь. Фонд ожидает роста ВВП в 2025 году на 2,0% и скачок на 4,8% в 2026 году.