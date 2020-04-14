У НБУ підбили підсумки першого місяця карантину

Перший місяць карантинних заходів, запроваджених урядом для боротьби з коронавірусом, українська економіка та банківська система пройшли досить спокійно. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, гривневі кошти на рахунках населення в банках збільшилися на 11,6 млрд до 341,4 млрд грн з початку березня до 10 квітня (+4%). В іноземній валюти кошти населення скоротились на 182 млн доларів до 9,8 млрд доларів. "Тобто є приплив гривневих коштів і незначний відплив валютних", - зазначили в прес-службі.

Крім того, ліквідність банків зараз становить більше 200 млрд грн і ще понад 30 млрд грн є у касах банків. Валютна ліквідність становить 7,9 млрд доларів. "Абсолютно достатньо, щоб без проблем впоратися з підвищеним попитом на зняття коштів", - переконані в НБУ.

Близько 70-75% відділень банків та більше 95% банкоматів продовжують працювати у штатному режимі. "Призупинена робота відділень, в яких немає відвідувачів, та тих, які знаходяться у недоступних будівлях. Тому всі банківські послуги доступні", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, кредитування очікувано почало сповільнюватись. Погіршення очікувань бізнесу позначилися на зміні валюти кредиту. Якщо чисті гривневі кредити бізнесу зросли на 3,6% з початку року, то обсяги валютних кредитів скорочуються. Водночас банки суттєво не змінювали кредитні ліміти.

Банки продовжують оголошувати кредитні канікули для своїх позичальників під час карантину. Про можливість реструктуризації кредитів публічно оголосили вже майже три десятка банків.

Підприємці очікують зниження продажів та виробництва. Найбільше від ситуації постраждав бізнес, який надає послуги. Найменш песимістичні - експортери. "Подальший розвиток ситуації сильно залежить від темпів приборкання пандемії та тривалості карантину", - вважають в НБУ

Ситуація на ринку праці напружена. Більшість підприємств намагається зберегти співробітників, однак за окремими винятками не наймає нових співробітників, зазначили в НБУ.

Ціни зростають повільно, інфляція у березні залишалася низькою - 2,3%. Водночас ціни на окремі товари зростали швидше, - на м'ясо, овочі, крупи, ліки, товари особистого догляду. "Причини прості - ажіотажний попит та часткове звуження пропозиції через карантин. Однак у квітні вони вже поступово втратили визначальну роль. Упродовж останнього тижня ціни на ці товари припинили зростати", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, ажіотаж на валютному ринку швидко вщухнув, а психологічні чинники поступилися економічним. "Упродовж останніх тижнів бізнес та громадяни більше продавали валюту, ніж купували її. Національному банку навіть вдалося відкупити з ринку понад 0,5 млрд доларів початку квітня після значних інтервенцій з продажу валюти у березні", - зазначили в НБУ.

Міжнародних резервів достатньо, щоб не допустити розгойдування курсу, оскільки вони становлять понад 25 млрд доларів, додали в НБУ.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", серед українців, хто мав роботу до запровадження урядового карантину, 40% заявили, що продовжують працювати у звичайному режимі, 23% - працюють дистанційно. Крім того, 11% респондентів пішли у відпустку, 18% - знаходяться у відпустці за власним бажанням і 8% - втратили роботу.

Зазначимо, відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у березні 2020 року в національній валюті становили 37,3% річних, що на 0,2 в.п. вище, ніж у лютому (37,1%).