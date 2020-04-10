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Банки підвищили кредитні ставки для населення

Новини » Економіка     10.04.2020 - 11:19
Банки підвищили кредитні ставки для населення
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Ставки вище 35% тримаються вже кілька місяців

Процентні ставки по новим кредитам банків для населення в березні 2020 року в національній валюті становили 37,3% річних, що на 0,2 в.п. вище, ніж у лютому (37,1%). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті знизилися на 0,5 в.п. до 7,4% річних.

Ставки по гривневих кредитах для підприємств в березні виросли з 12,0% до 13,3% річних, за валютним зросли з 5,0% до 5,5%.

Банки підвищили кредитні ставки для населення

Кредитний портфель банків за місяць збільшився за рахунок девальвації на 6,9% до 1 034 991 млрд грн, в т. ч. населення зріс на 3,0% до 217 млрд грн, підприємств - на 8,0% до 813 млрд грн.

Банки підвищили кредитні ставки для населення

Нагадаємо, дані "Опитування про умови банківського кредитування" НБУ за I квартал 2020 року свідчать, що 84% респондентів прогнозують збільшення портфеля корпоративних кредитів і 71% - роздрібних.

Як повідомляло РБК-Україна, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в грудні 2019 року в національній валюті становили 35,5% річних, що на 3,6 в.п. вище, ніж у грудні 2018 року (31,9%).

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