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Голова Ради НБУ назвав причини підвищеного попиту на валюту

Київ, Четвер 10 грудня 2020 10:44
Голова Ради НБУ назвав причини підвищеного попиту на валюту
Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Попит на іноземну валюту на міжбанківському ринку незначно перевищує пропозицію. У середньому за день попит вищий за пропозицію на 9 млн доларів.

Про це голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин написав на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, попит формується переважно за рахунок форвардного сегменту ринку, "що свідчить про збереження помірних девальваційних ризиків в умовах невизначеності із розгортанням ситуації в економіці у зв’язку із коронакризою".

Водночас, зазначив Данилишин, ситуація на міжбанківському валютному ринку є стабільною. Середнє значення курсу гривні до долара з початку грудня (28,32 грн за 1 долар) перебуває на рівні середньоденного значення листопада (28,31 грн за 1 долар).

"Це дозволяє Національному банку утримуватися вже четвертий тиждень поспіль від проведення операцій на валютному ринку", - додав голова Ради НБУ.

Зазначимо, протягом листопада 2020 року НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 70,0 млн доларів і купив за місяць 41,0 млн доларів. Таким чином, сальдо операцій НБУ знову було від'ємним - мінус 29,0 млн доларів,

Нагадаємо, розмір міжнародних резервів України протягом листопада 2020 року скоротився на 4,65 млн доларів. На 1 грудня розмір резервів склав 26 135,74 млн доларів.

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