НБУ порахував кількість платіжних карток на кожного українця

За 2018 рік кількість активних платіжних карток зросла на 6%

Украинские банки по состоянию на 1 января 2019 года эмитировали почти 59,4 млн платежных карт. Об этом говорится в Обзоре рынка платежных карт и платежной инфраструктуры Украины за 2018 год Национального банка.

По данным НБУ, 62,2% от общего количества карточек составляли активные платежные карты, количество которых за год увеличилось на 6,0% и на начало 2019 года составляло 36,9 млн шт.

Количество держателей платежных карточек на начало 2019 года достигло 42,3 млн человек. Таким образом, количество платежных карточек в обращении на одного держателя в среднем составляла 1,4 шт., активных - 0,9 шт., отмечается в обзоре НБУ.

В разрезе карточных платежных систем количество активных карт в платежной системе MasterCard составило 26,0 млн шт. (70,3% от их общего количества), в Visa - 10,5 млн шт. (28,5%), в НПС "ПРОСТІР" - 0,5 млн шт. (1,2%), в других - 0,004 млн шт. (0,01%).

bank.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, Киев является лидером по среднему количеству активных платежных карт на одного жителя в Украине. По данным НБУ, по Украине этот показатель составляет в среднем одну карточку, а в Киеве вдвое больше - две активные карточки на одного киевлянина.

Напомним, в конце 2018 года национальная платежная система "Украинский платежный "ПРОСТІР" и китайская UnionPay International заключили договор об эмиссии кобейджингових карт.