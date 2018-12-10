НБУ домовився з китайською UnionPay про випуск платіжних карток

Фото: UnionPay International (pxhere.com)

Найбільша в світі платіжна система випускатиме картки спільно з українською системою ПРОСТІР

Національна платіжна система "Український платіжний ПРОСТІР" та китайська UnionPay International уклали договір про емісію кобейджингових карток. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Відповідний документ в Пекіні сьогодні підписали голова НБУ України Яків Смолій та генеральний директор UnionPay International ЦайЦзяньбо.

Як зазначили в НБУ, завдяки широкій глобальній мережі приймання карток UnionPay, користувачі ко-бейджингових карток під брендами ПРОСТІР та UnionPay отримають можливість оплачувати товари і послуги, а також знімати кошти в банкоматах не лише в Україні, а й практично в усьому світі.

Це перший кобейджинговий проект в історії української національної платіжної системи. Угода не передбачає будь-яких фінансових зобов'язань сторін, а її метою є партнерський розвиток продуктів обох платіжних систем. Емісія кобейджингових карток ПРОСТІР и UnionPay розпочнеться після досягнення безпосередніх домовленостей із зацікавленими банками-емітентами, додали в НБУ.

Ко-бейджингові картки - це картки, які суміщають платіжні технології та логотипи двох платіжних систем та приймаються в платіжній інфраструктурі цих систем, що дозволяє розширити мережу використання такого сумісного продукту.

Нагадаємо, в листопаді Національний банк узгодив умови та порядок діяльності в Україні міжнародної платіжної системи UnionPay International. На першому етапі платіжна система UnionPay International надаватиме в Україні послуги еквайрингу, видачі готівки та оплати товарів і послуг за платіжними картками UnionPay.

Відзначимо, міжнародна платіжна система UnionPay International стала четвертою в Україні міжнародною картковою платіжною системою, платіжною організацією якої є нерезидент.