Курс долара призупинив зростання на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар торгується біля рівня 28,30 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 28 вересня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 28,29 гривень за долар, курс купівлі до 28,27 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 33,00 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,2700 - 28,2900 грн/долар, євро 32,9797 - 33,0031 грн/євро, російський рубль 0,3580 - 0,3585 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,2700 28,2900 EUR/UAH 32,9797 33,0031 RUB/UAH 0,3580 0,3585

Відзначимо, 25 вересня торги по долару закрилися в діапазоні: 28,2900 - 28,3150 грн/долар, євро 32,9154 - 32,9416 грн/євро, російський рубль 0,3619 - 0,3624 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 29 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,30 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму майже за два. Вище курс востаннє був 30 листопада 2018 року - 28,39 гривень за долар, коли після захоплення російськими окупантами моряків в Керченській протоці в Україні було введено військове положення.