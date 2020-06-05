НБУ перед довгими вихідними знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав ще на 9 копійок

Національний банк України (НБУ) на 9 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,60 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 9 червня встановлено на такому рівні: 26,6005 гривень за 1 долар (-0,0948 грн). При цьому курс долара на 5 червня становить 26,6953 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, в цьому році Трійця випадає на 7 червня (неділя). Згідно із законом, вихідний день переноситься на понеділок, 8 червня. Таки чином, вихідними будуть три дні поспіль з 6 до 8 червня. Банківська система ці дні працювати не буде.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 5 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 26,62 гривень за долар, курс купівлі - 26,60 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 17 копійок до 30,22 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 5 червня довідковий курс на рівні 26,60 грн/долар, знизивши його порівняно з 4 червня (26,70 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 26,77 гривень за долар. Курс євро виріс на 30 копійок до 30,26 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,53 (26,61 - 4 червня), продажу - 26,77 (26,83 - 4 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,69 (29,53 - 4 червня), продажу - 30,26 (29,96 - 4 червня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,41 (3,40 - 4 червня), продажу 3,88 (3,89 - 4 червня) грн за 10 рублів.

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Автор: Олександр Білоус