Міжбанк закрився зростанням долара та євро

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Долар виріс на 20 копійок, євро на 30 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 13 березня 2019 року виріс на 21 копійку до 26,77 грн/долар, курс купівлі до 26,73 грн/долар. Курс євро в продажу зріс на 33 копійки до 30,26 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,7350 - 26,7700 грн/долар, євро 30,2265 - 30,2634 грн/євро, російський рубль 0,4082 - 0,4092 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,7350 26,7700

EUR/UAH 30,2265 30,2634

RUB/UAH 0,4082 0,4092

Нагадаємо, 12 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,5300 - 26,5600 грн/долар, євро 29,9046 - 29,9357 грн/євро, російський рубль 0,4036 - 0,4042 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 13 березня склало 26,68 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,6830 гривень за долар, що на 33 копійки вище, ніж встановлений 12 березня (26,3544 за долар).

Національний банк України (НБУ) на 14 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,70 грн/долар, що на 35 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 14 березня встановлено на такому рівні: 2670,2931 гривень за 100 доларів (+34,3378 гривень).