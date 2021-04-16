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Міжбанк закрився курсом долара на рівні 28 гривень

Новость на русском → Україна, П'ятниця 16 квітня 2021 17:12
Міжбанк закрився курсом долара на рівні 28 гривень Фото: курс долара на міжбанку виріс до 28 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продаж 16 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 28,00 гривень за долар, курс купівлі - 27,98 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 33,53 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9850 - 28,000 грн/долар, євро 33,5204 - 33,5328 грн/євро, російський рубль 0,3686 - 0,3689 грн/рубль.

Міжбанк закрився курсом долара на рівні 28 гривень

Нагадаємо, 15 квітня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9800 - 28,000 грн/долар, євро 33,5060 - 33,5272 грн/євро, російський рубль 0,3664 - 0,3668 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 19 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 гривень за долар. Курс виріс на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 19 квітня встановлено на такому рівні: 27,9783 гривень за 1 долар (+0,0191 грн). При цьому курс долара на 16 квітня складає: 27,9592 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження протягом двох днів підряд.

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