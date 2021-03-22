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Курс долара знизився на міжбанку на початку тижня

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 березня 2021 17:08
Курс долара знизився на міжбанку на початку тижня Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продаж 22 березня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,69 гривень за долар, курс купівлі до 27,67 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 33,00 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,6750 - 27,6900 грн/долар, євро 32,9886 - 33,0064 грн/євро, російський рубль 0,3703 - 0,3706 грн/рубль.

Курс долара знизився на міжбанку на початку тижня

Нагадаємо, 19 березня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7000 - 27,7200 грн/долар, євро 32,9214 - 32,9452 грн/євро, російський рубль 0,3740 - 0,3744 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 23 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,68 гривень за долар. Курс знизився на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 23 березня встановлено на такому рівні: 27,6871 гривень за 1 долар (-0,0313 грн). При цьому курс долара на 22 березня становить: 27,7184 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується після зростання напередодні.

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