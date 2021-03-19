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НБУ знизив офіційний курс євро

Новость на русском → Україна, П'ятниця 19 березня 2021 17:17
НБУ знизив офіційний курс євро Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 22 березня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,95 гривень за євро. Це на 2 копійки нижче з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 22 березня встановлено на такому рівні: 32,9502 гривень за євро (-0,0283 грн). При цьому курс євро на 19 березня становить 32,9785 гривень за євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 32,94 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,92 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 22 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,71 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 22 березня встановлено на такому рівні: 27,7184 гривень за 1 долар (+0,0356 грн). При цьому курс долара на 18 березня становить 27,6828 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає після зниження напередодні.

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