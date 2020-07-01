НБУ підвищив офіційний курс євро до 30 гривень

Єдина європейська валюта подорожчала на 13 копійок
Національний банк України (НБУ) на 2 липня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,99 гривень за євро. Це на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 2 липня встановлено на такому рівні: 29,9971 гривень за євро (+0,1294 грн). При цьому курс євро на 1 липня становить 29,8670 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Сьогодні, 1 липня 2020 року, на готівковому ринку курс євро виріс на 2 копійки до 30,03 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,62 (29,60 - 30 червня), продажу - 30,03 (30,01 - 30 червня) грн за євро.
На міжбанку Курс євро на продажу зріс на 26 копійок до 30,19 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,18 гривень за євро.
Національний банк України (НБУ) на 2 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,77 гривень за долар. Курс на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Офіційний курс гривні до долара на 2 липня встановлено на такому рівні: 26,7700 гривень за 1 долар (+0,1024 грн). При цьому курс долара на 1 липня становить 26,6676 гривень за 1 долар.
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Автор: Олександр Білоус