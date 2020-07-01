НБУ підвищив офіційний курс євро до 30 гривень

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 13 копійок

Національний банк України (НБУ) на 2 липня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,99 гривень за євро. Це на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 2 липня встановлено на такому рівні: 29,9971 гривень за євро (+0,1294 грн). При цьому курс євро на 1 липня становить 29,8670 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 1 липня 2020 року, на готівковому ринку курс євро виріс на 2 копійки до 30,03 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,62 (29,60 - 30 червня), продажу - 30,03 (30,01 - 30 червня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку Курс євро на продажу зріс на 26 копійок до 30,19 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,18 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 2 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,77 гривень за долар. Курс на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 2 липня встановлено на такому рівні: 26,7700 гривень за 1 долар (+0,1024 грн). При цьому курс долара на 1 липня становить 26,6676 гривень за 1 долар.

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Автор: Олександр Білоус