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НБУ підвищив курс євро до максимуму з початку мрата

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 15 квітня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,47 гривень за євро. Це на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 15 квітня встановлено на такому рівні: 33,4753 гривень за євро (+0,1535 грн). При цьому курс євро на 14 квітня становить 33,3218 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс виріс до максимуму з початку березня. Вище курс був тільки 4 березня - 33,6374 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 15 копійок до 33,37 гривень за євро.. Курс євро на купівлі становить 33,34 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 15 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 гривень за долар. Курс знизився на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 15 квітня встановлено на такому рівні: 27,9765 гривень за 1 долар (-0,0391 грн). При цьому курс долара на 14 квітня складає: 28,0156 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після того, як напередодні він піднявся вище 28 гривень.

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