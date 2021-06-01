RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

НБУ підняв курс євро на 2 червня вище рівня 33,50 гривень

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 2 червня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,53 гривень за євро. Це на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 2 червня встановлено на такому рівні: 33,5335 гривень за євро (+0,0219 грн). При цьому курс євро на 1 червня становить 33,5116 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс євро зростає другий день поспіль.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 33,58 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,50 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 2 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,43 гривень за долар. Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 2 червня встановлено на такому рівні: 27,4381 гривень за 1 долар (-0,0293 грн). При цьому курс долара на 1 червня становить 27,4674 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара падає протягом чотирьох днів поспіль.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Курс єврокурс НБУКурс гривні